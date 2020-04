ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'tan ayrıldı

Hastane gemisinin ayrılışı detaylar Hastane gemisinin ayrılışını izleyen vatandaşlardan detaylar NEW YORK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'nda bulunan ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort New York'tan ayrıldı.