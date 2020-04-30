ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'tan ayrıldı
30.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:20
Hastane gemisinin ayrılışı detaylar Hastane gemisinin ayrılışını izleyen vatandaşlardan detaylar NEW YORK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'nda bulunan ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort New York'tan ayrıldı.
Hastane gemisinin ayrılışı detaylar
Hastane gemisinin ayrılışını izleyen vatandaşlardan detaylar
NEW YORK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'nda bulunan ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort New York'tan ayrıldı.
Kaynak: AA