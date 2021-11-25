ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, DDG-51 borda numaralı "USS Arleigh Burke" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 155 metre olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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