ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Marmara Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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