ABD Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Marmara Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.
Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.