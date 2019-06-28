ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 103 metre boyundaki "USNS Yuma" adlı yüksek hızlı transfer gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
12:55 Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması...