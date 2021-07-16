ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 11.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 12.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik sebebiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

'USNS Yuma' adlı AB Donanmasına ait gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

(Abdullah Çibir/İHA)

ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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