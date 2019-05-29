ABD Donanması dünya çapında 350 milyon sosyal medya paylaşımını inceleyecek

ABD Donanması dünya çapında en az 350 milyon sosyal medya paylaşımını incelemeyi hedefliyor.

Donanma amacını insanların internette nasıl ifadeler kullandıklarını anlamak olarak açıkladı.

Askeri projede verilerin hangi sosyal medya platformundan toplanacağı yer almıyor.

Fakat paylaşımların kamuya açık olması, en az 100 ülkeden ve 60 dilde olması gerekiyor.

Paylaşımların 2014-16 yıllarında yapılmış olması da aranan bir diğer özellik.

Projeye dair bu detaylar Naval Postgraduate School'un bu verileri sağlayacak bir şirket bulmak için çıktığı ihale ilanında ortaya çıktı.

İhaleye başvurular ise kapandı.

Donanmanın aradığı diğer şartlar arasında:

Özel mesajlaşmalar ve paylaşımları yapan kişilerin bilgileri ise veri tabanına aktarılmayacak.

Bloomberg'e konuşan projenin başındaki araştırmacı Camber Warren, "Sosyal medya ilk defa günlük kullanımın ve argonun, birbirinden farklı toplumlarda zaman içinde nasıl evrildiğini anlamamıza yardımcı olacak" dedi ve ekledi:

"Böylece belli türlerde söylemler etrafında toplulukların neden ve nasıl oluştuğunu, diğer söylemlerde bunun neden olmadığını anlayabileceğiz."

ABD Donanması anonim tarayıcı Tor'un da yaratıcısıydı.

The Onion Router'ın (Soğan Yönlendirici) kısaltması olan Tor, insanların internet üzerinde gönderdikleri bilgilerin birden fazla bilgisayardan kriptolu bir şekilde geçirilerek anonimleştirilmesi prensibiyle çalışıyor.