ABD Donanması, Çin'in hak iddia ettiği Şişa adalarının karasularına girdi
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ABD Donanması, Çin'in hak iddia ettiği Şişa adalarının karasularına girdi

05.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:48
ABD Donanması, Çin'in hak iddia ettiği Şişa adalarının karasularına girdi

ABD Donanmasına bağlı "USS John S. McCain" muhrip gemisi, Çin'in hak iddia ettiği Şişa (Paracel) adalarının kara sularına girdi.

ABD Donanmasına bağlı "USS John S. McCain" muhrip gemisi, Çin'in hak iddia ettiği Şişa (Paracel) adalarının kara sularına girdi.

Donanmadan yapılan açıklamada, "USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı. Bu serbest geçiş operasyonu, Çin, Tayvan ve Vietnam tarafından barışçıl geçişlere konulan kanunsuz sınırlamalara karşı koyarak uluslararası hukukta tanımlanan denizlerin serbestçe ve kanunlara uygun şekilde kullanma haklarını ayakta tutuyor. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki kanunsuz haklarını gerekçe göstererek deniz yetki iddiasında bulunmalarının bölgede serbest ticaret ve dolaşımı tehdit ettiğine dikkati çekildiği açıklamada, "ABD, iddia eden her kim olursa olsun, dünyada hakkından fazla deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Donanması daha önce de bu tür adımlar atmıştı ancak Başkan Joe Biden döneminde bu operasyon ilk kez yapıldı.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, Çin, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD 1996'da Çin'in Şişa adaları ile arasındaki boğazı kıta sahanlığına dahil etmesine itiraz etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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