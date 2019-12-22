ABD Donanması askerlere TikTok uygulamasını yasakladı
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, "ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle hükümet tarafından verilen cep telefonlarına Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanılmasını yasakladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması "ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle hükümet tarafından verilen cep telefonlarında Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanılmasını yasakladı.
Donanmaya ait Facebook sayfasında yapılan yazılı açıklamada, TikTok uygulamasını barındıran mobil cihazların Deniz Piyadeleri'nin kurum içi ağa bağlanmalarının engelleneceği bilgisine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle