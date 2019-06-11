ABD Doları üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' ifadesinin kaldırılması için yapılan başvuru reddedildi

ABD Doları üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' ifadesinin kaldırılması için yapılan başvuru reddedildi

ABD'de Anayasa Mahkemesi, bir ateistin Amerikan Dolarındaki “Tanrıya Güveniriz” yazısının kaldırılması için açtığı davayı reddetti

ABD Doları üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' ifadesinin kaldırılması için yapılan başvuru reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi bir kişinin ABD Doları üzerindeki 'Tanrıya Güveniyoruz' yazısının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Ulusal Bağlılık Yemini'ndeki 'Tanrı' ifadesinin kaldırılması için de mahkemeye başvuran Michael Newdow adlı aktivist paraların üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' yazsının din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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