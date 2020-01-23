ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor
Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren B-1/B-2 türü ziyaretçi vizesinin ABD'de doğum yapmayı planlayan kadınlara verilmeyeceği belirtildi. Kararın, milli güvenliği ve göç sisteminin bütünlüğünü koruma amacıyla alındığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle