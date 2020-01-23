ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor
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ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu

23.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:39
ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor

, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren B-1/B-2 türü ziyaretçi vizesinin ABD'de doğum yapmayı planlayan kadınlara verilmeyeceği belirtildi. Kararın, milli güvenliği ve göç sisteminin bütünlüğünü koruma amacıyla alındığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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