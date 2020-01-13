ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli

13.01.2020 07:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 07:08

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye - Yunanistan ilişkilerindeki gerginliği azaltmayı teşvik ettiklerini belirterek "Başarılı, büyüyen, müreffeh ve ekonomik olarak gelişen bir Türkiye, yalnızca Yunanistan için değil, hepimiz için önemli" açıklaması yaptı.



Yunanistan resmi haber ajansına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Washington'ın Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. ABD'nin gerginliği azaltmak için diplomatik kanallar yoluyla Türk ve Yunan hükümetleriyle temas kurmaya devam ettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle