ABD'den 2. Yaptırımların Öncesinde İran'a Son Uyarı: Şimdiye Kadarki En Sert Yaptırımlar Olacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta İran'a bugünden itibaren yeniden uygulanmaya başlayacak yaptırımları dile getirdi. Pompeo, "Yarın yeniden uygulanmaya başlanacak olan yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı.

"600'ÜN ÜZERİNDE ŞİRKET VE ŞAHSI KAPSAYACAK"

Pazartesinden itibaren geçerli olacak yaptırımların 600'ün üzerinde şirket ve şahsı kapsayacağını belirten Pompeo, "Maliye Bakanlığı yaptırım listesine 600'ün üzerinde şirket ve şahıs dâhil dilecek. Yaptırımlar İran rejiminin davranışlarını etkilemeli. Umutlarımız bu yönde. Bu Başkan (Donald) Trump'ın sürdürdüğü politikanın nedeni" diye konuştu.

"YÜZLERCE ŞİRKET İRAN'I TERK ETTİ"

Yaptırımların şimdiden İran ekonomisine muazzam bir etkisi olduğunu, zira Avrupalı ortakların önceden ülkeden ayrılmaya başladıklarını aktaran Pompeo, "Yüzlerce şirket İran'ı terk etti" dedi ve şöyle devam etti: "İran'dan ham petrol ihracatını şimdiden günde 1 milyon varilin üzerinde kısmış olduk. Bu rakam ileride de düşmeye devam edecek. Birkaç ülke petrol ithalatını önemli derecede kısmış durumda, sıfıra ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç var."

İKİNCİ AŞAMASI BUGÜN BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugün TSİ 08.00'de başlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararını açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün TSİ 08.00'de başlayacak.

LİMAN OPERATÖRLERİ, GEMİ İNŞATTI SEKTÖRÜ YAPTIRIM MADDELERİ ARASINDA

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 5 Kasım'da başlayacak yaptırımlar 6 maddeden oluşuyor.

Maddelerin başında, İran'ın liman operatörleri, gemicilik ve gemi inşaatı sektörleri bulunuyor. Yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları, Güney Gemicilik Hattı gibi firmaları ve bunların ilgili olduğu kuruluşları kapsıyor.

Hazine Bakanlığının yaptırımlarının ikinci maddesini ise petrolle ilgili işlemler oluşturuyor. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal Tanker Şirketi (NITC) gibi kuruluşları da kapsayan yaptırımlar, İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın alımına uluslararası kısıtlamalar getiriyor.

FİNANS SEKTÖRÜ DE HEDEFTE

Yaptırımların bir diğer hedefinde ise yabancı finans kuruluşlarının İran Merkez Bankası ve belirli İranlı finans kuruluşları ile yaptığı işlemler yer alırken, 4. madde yine İran Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kuruluşlarına özel finansal mesaj hizmetlerinin önlenmesini içeriyor.

İran'a yönelik yaptırımların 5. ve 6. maddelerinde de aracılık ve sigorta şirketleri ile İran enerji sektörüne yönelik kısıtlamalar bulunuyor.

İRAN'LA YENİ ANLAŞMA YAPILMASI İÇİN 12 MADDELİK ŞART

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart ortaya attı.

12 maddelik şartlar neler?

Pompeo'nun dile getirdiği şartlar şu şekilde:

1- İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) önceki nükleer programlarının askeri boyutlarını tamamen açıklamalı. Bu çalışmalarını daimi ve doğrulanabilir olarak tamamen bırakmalı.

2- İran, uranyum zenginleştirmeyi durdurmalı ve bir daha asla plütonyum işlememeli.

3- İran, UAEA'ya tüm ülkedeki tesislere koşulsuz erişim hakkı tanımalı.

4- İran, balistik füze üretimine son vermeli ve nükleer kapasiteli füze fırlatma ve geliştirmeyi durdurmalı.

5 - İran, gerçek olmayan suçlamalarla tutukladığı tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaşlarını serbest bırakmalı.

6 - İran, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki tüm "terörist gruplara" desteğini geri çekmeli.

7- İran, Irak hükümetinin egemenliğine saygı duymalı ve Şii milislerin silahsızlandırılması, tasfiyesi ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- İran, Husi milislere askeri desteğini kesmeli ve Yemen'de barışçıl siyasi çözüm için çalışmalı.

9- İran, Suriye'nin tamamında İran komutasında bulunan güçleri geri çekmeli.

10- İran, Afganistan ve bölgedeki Taliban ve diğer teröristlere verdiği desteği kesmeli ve El Kaide'yi barındırmayı bırakmalı.

11- İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün dünyadaki terörist ve militan ortaklarına verdiği desteği kesmeli.

12- İran, birçoğu ABD'nin müttefiki olan komşularına karşı tehditkar davranışlarına son vermeli, İsrail'i yok etme ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine füze atmaktan vazgeçmeli.