ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı

25.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:58
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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