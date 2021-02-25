ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı
25.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:58
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri