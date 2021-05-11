ABD Dışişleri Sözcüsü, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınamaktan yine kaçındı
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ABD Dışişleri Sözcüsü, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınamaktan yine kaçındı

ABD Dışişleri Sözcüsü, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınamaktan yine kaçındı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

İsrail-Filistin geriliminde iki tarafın da can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ve Filistin halkının da tıpkı İsrailliler gibi güvenlik hakkı olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı.

İsrail-Filistin geriliminde iki tarafın da can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ve Filistin halkının da tıpkı İsrailliler gibi güvenlik hakkı olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açarken, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Price, "İsrail kendini savunma ve roket saldırılarına cevap verme hakkına sahip, Filistin halkının da tıpkı İsrailliler gibi koruma ve güvenlik hakkı var." ifadelerini kullandı.

Price, bir önceki güne göre daha dengeli bir değerlendirme yapsa da İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı gösterdiği şiddet ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınamadı. Yaşanan can kayıplarından endişe duyduklarını belirten Price, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ve İsrail'de söz konusu olan can kayıplarından, çocukların ölmesinin yanı sıra birçok masum sivilin yaralanmasından derin endişe duyuyoruz. Benzer şekilde, İsrail polisinin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin yaralandığı bildirilen Kudüs'teki olaylardan da kaygılıyız. Tüm tarafları sükunete çağırıyoruz. ABD olarak, üst düzey İsrailli yetkililer ve Filistin yönetimi ile önümüzdeki günlerde ve haftalarda temasta olmaya devam edeceğiz."

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, roket saldırılarını kınama ve gerilimi azaltma mesajını yeniden iletmek üzere mevkidaşı İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüştüğünü belirtti.

ABD'nin gerginliği azaltmak için elinden geleni yaptığını ve uluslararası toplumla çalıştığını savunan Price, "Hamas da dahil olmak üzere tüm tarafları bu eylemi (saldırıları) durdurmaya çağırdık. Can kaybı, İsrail'in can kaybı, Filistinlilerin can kaybından derinden üzüntülüyüz. Can kayıplarını durması için gerilimi düşürme mesajı veriyoruz." dedi.

Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını gördü ancak İsrail'i kınamadı

Price, bir gazetecinin "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk." şeklinde yanıt verdi.

Israrlı sorulara rağmen İsrail'in Gazze saldırılarını kınamayan Price, düne göre ellerinde daha kesin bilgilerin olduğunu ve hatta bugün daha rahatsız edici gelişmeler gördüklerini ifade etti ancak Filistinli çocukların öldürülmesi konusunda ise sadece derin üzüntü duyduğunu belirtmekle yetindi.

Price, Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail tarafından evlerinden edilmesine ilişkin bir soruya ise "Açıkçası, bu konudaki görüşlerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Birçok konuda olduğu gibi buradaki pozisyonumuz da orada nesiller boyunca yaşayan Filistinli ailelere şefkat ve insani bir tavırla muamele edilmesi gerektiği yönündedir." ifadeleriyle cevap verdi.

Kudüs'ün statüsüne ilişkin bir soruya ise Price, bu konunun daha sonra iki taraf tarafından müzakere edilerek nihai karara bağlanacak bir konu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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