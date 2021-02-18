ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, insan hakları konusunda endişelerini dile getirdikleri Mısır'a silah satmalarının birbirinden farklı şeyler olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, insan hakları konusunda endişelerini dile getirdikleri Mısır'a silah satmalarının birbirinden farklı şeyler olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, ABD yönetiminin dün Mısır'a onay verdiği yaklaşık 200 milyon dolarlık silah satışına ilişkin soruları yanıtladı.

Dünkü basın brifinginde, ABD vatandaşı Mısırlı aktivist Muhammed Sultan'ın ailesinin Mısır'da tutuklandığına yönelik haberleri yakından ve ciddi şekilde takip ettiklerini kaydeden Price'a, neden aynı zamanda bu ülkeye yaklaşık 200 milyon dolarlık silah satılmasına onay verildiği soruldu.

Price, sadece Mısır'a değil, ilişki halinde oldukları tüm ülkelere insan hakları ve demokrasi gibi başlıklardaki endişelerini dile getirdiklerini kaydederek, "Mısır'ın kendini savunma çabalarını desteklemeye bağlıyız, aynı zamanda ABD'nin politikasının ön safına demokrasi ve insan haklarının geri döndüğünü vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Yabancı ülkelere yapılan silah satışlarının uzun bir sürecin sonunda şekillendiğini kaydeden Price, silah satmalarının insan hakları endişelerini dile getirmekten kendilerini alıkoymayacağını ifade etti.

Price, "Dün Muhammed Sultan'ın ailesine yönelik haberleri gündeme getirdiğimi duydunuz, Amerikan vatandaşlarına ve onların ailelerine yönelik yabancı hükümetlerce yapılan saldırı ve tehditleri tolere etmeyeceğiz." yorumunu yaptı.

Joe Biden yönetimi, Mısır'ın, eski Başbakanı Hazım el-Beblavi'nin aktivist Muhammed Sultan'a işkence davasında dokunulmazlık verilmesine yönelik ABD'de açtığı davayı beklemeye almıştı.

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yöneticilerinden birinin oğlu olan ABD vatandaşı aktivist Muhammed Sultan, 2013'te "Rabia operasyon odası" davasında tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Sultan, Mısır'da 400 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tutuklu bulunduğu hapishaneden Mayıs 2015'te serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur