ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu

18.02.2021 01:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:22
ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, insan hakları konusunda endişelerini dile getirdikleri Mısır'a silah satmalarının birbirinden farklı şeyler olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, insan hakları konusunda endişelerini dile getirdikleri Mısır'a silah satmalarının birbirinden farklı şeyler olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, ABD yönetiminin dün Mısır'a onay verdiği yaklaşık 200 milyon dolarlık silah satışına ilişkin soruları yanıtladı.

Dünkü basın brifinginde, ABD vatandaşı Mısırlı aktivist Muhammed Sultan'ın ailesinin Mısır'da tutuklandığına yönelik haberleri yakından ve ciddi şekilde takip ettiklerini kaydeden Price'a, neden aynı zamanda bu ülkeye yaklaşık 200 milyon dolarlık silah satılmasına onay verildiği soruldu.

Price, sadece Mısır'a değil, ilişki halinde oldukları tüm ülkelere insan hakları ve demokrasi gibi başlıklardaki endişelerini dile getirdiklerini kaydederek, "Mısır'ın kendini savunma çabalarını desteklemeye bağlıyız, aynı zamanda ABD'nin politikasının ön safına demokrasi ve insan haklarının geri döndüğünü vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Yabancı ülkelere yapılan silah satışlarının uzun bir sürecin sonunda şekillendiğini kaydeden Price, silah satmalarının insan hakları endişelerini dile getirmekten kendilerini alıkoymayacağını ifade etti.

Price, "Dün Muhammed Sultan'ın ailesine yönelik haberleri gündeme getirdiğimi duydunuz, Amerikan vatandaşlarına ve onların ailelerine yönelik yabancı hükümetlerce yapılan saldırı ve tehditleri tolere etmeyeceğiz." yorumunu yaptı.

Joe Biden yönetimi, Mısır'ın, eski Başbakanı Hazım el-Beblavi'nin aktivist Muhammed Sultan'a işkence davasında dokunulmazlık verilmesine yönelik ABD'de açtığı davayı beklemeye almıştı.

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yöneticilerinden birinin oğlu olan ABD vatandaşı aktivist Muhammed Sultan, 2013'te "Rabia operasyon odası" davasında tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Sultan, Mısır'da 400 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tutuklu bulunduğu hapishaneden Mayıs 2015'te serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Emina Jahovic
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 01:25:13. #1.14#
title