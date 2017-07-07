ABD Dışişleri'nden Türkiye İçin İfade Özgürlüğü Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye'de İnsan Hakları Savunucularının Gözaltına Alınması başlığı altında bir açıklama yayınladı.



Bakanlık sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da'gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır. Geçmişte de önde gelen insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler ve aktivistler tutuklandıklarında dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda güvence altına alınmış olan hukuki prosedürler ve bireysel haklara Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda saygı gösterilmesinin önemini vurguluyoruz. Pek çok durumda belirttiğimiz gibi ifade özgürlüğüne yönelik ısrarcı engellemeler demokratik toplumların temellerini yıpratmaktadır. İçinde bulunduğumuz zorlu zamanlarda ihtiyaç duyulan daha az değil daha fazla sestir." - Washington