ABD Dışişleri Müsteşarı, Rusya-Ukrayna geriliminin çözümü için Kiev ve Moskova'ya gidecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını görüşmek üzere Kiev ve Moskova'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Donfried, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yinelemek üzere Kiev'de üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi.

Donfried'ın 13-15 Aralık'ta yapacağı seyahatte Kiev'den sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müsteşar Donfried, Minsk anlaşmalarının uygulanması yoluyla Donbas'taki ihtilafın sona erdirilmesi konusunda diplomatik ilerleme kaydedebileceğimizi vurgulayacaktır. Donfried daha sonra diplomatik bir çözüm bulma çabaları konusunda NATO müttefikleri ve AB ortaklarıyla istişarelerde bulunmak üzere 15-16 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek."

Rusya, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşmüştü.

Daha sonra ise ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapmıştı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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