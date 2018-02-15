ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve Beraberindeki Heyet TBMM'de
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ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve Beraberindeki Heyet TBMM'de

ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'deANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti.

ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'de

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti.
Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti. Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'ye gelerek 15 temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören yerleri ziyaret ettiler ve yetkililerden bilgi aldı. Şeref Holü'nden sonra Genel Kurulu ziyaret etti.

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