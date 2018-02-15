ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Mitchell TBMM'de

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mitchell ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören bölümleri gezip yetkililerden bilgi aldı. Heyet, Şeref Holü'nden sonra Genel Kurul salonunu ziyaret etti. - ANKARA