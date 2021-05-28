ABD Dışişleri Irak'taki protestolarda şiddete başvurulmasına tepki gösterdi
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ABD Dışişleri Irak'taki protestolarda şiddete başvurulmasına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Irak'taki protestolarda şiddete başvurulmasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hükümete karşı düzenlenen protestolarda 2 eylemcinin ölmesi, 150 kişinin yaralanmasından tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hükümete karşı düzenlenen protestolarda 2 eylemcinin ölmesi, 150 kişinin yaralanmasından tepki gösterdi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "ABD, reform için sokaklara dökülen barışçıl göstericilerin tehditler ve acımasız bir şiddetle karşılaşmasına tepkilidir." ifadesini kullandı.

İran destekli silahlı milislerin Irak egemenliğinin ve hukukun üstünlüğünün ihlali tüm Iraklılara ve ülkelerine zarar verdiğine vurgu yapan Price şu değerlendirmede bulundu:

"Bağdat hükümetinin, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullanan Iraklılara yönelik saldırıları ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırıları nedeniyle milisleri, haydutları ve yasa dışı grupları sorumlu tutmaya yönelik her çabasını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD hükümetinin Irak halkına ve güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak'a olan kararlı bağlılığını yineliyoruz."

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 25 Mayıs'ta kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hükümetin protesto edildiği gösterilerde 2 eylemcinin hayatını kaybettiği, 130'u güvenlik güçlerinden 150 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bağdat'ta 25 Mayıs'ta yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etmiş, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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