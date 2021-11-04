Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık füze satışına yeşil ışık - Haberler
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Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık füze satışına yeşil ışık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık füze satışına yeşil ışık

Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yapılması planlanan 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yapılması planlanan 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verdi.

ABD, Suudi Arabistan'a füze satacak. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yapılması planlanan 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verdi. Söz konusu anlaşmanın 280 adet AIM-120C havadan havaya füze satışını içerdiği belirtildi. Söz konusu füze satışı, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Suudi Arabistan'a sadece savunma silahları satma politikasını benimsemesinden bu yana ilk büyük silah satışı olacak.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu anlaşmaya Suudi Arabistan'a yönelik sınır ötesi saldırıların artması nedeniyle yeşil ışık verdiği düşünülüyor. Satışın gerçekleşmesi için Kongre'nin de onay vermesi gerekirken, Dışişleri Bakanlığının onayı satışın mevcut yasaları ihlal etmediğini ve bölgedeki stratejik güç dengesini bozmayacağını ifade ediyor.

-İHA-

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