ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki petrol yerel yönetimin kontrolünde
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili Suriye'nin kuzeydoğusunda çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kullanıldığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki petrolün Amerikalı şirketler tarafından işletilebileceğini açıklamıştı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Suriye'nin kuzeydoğusunda çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kullanıldığını ifade etti.
Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG güçlerinin kontrolündeki petrol yataklarının Amerikalı şirketleri tarafından işletilebileceğini ileri sürmüştü.