ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki petrol yerel yönetimin kontrolünde

07.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:06

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Suriye'nin kuzeydoğusunda çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG güçlerinin kontrolündeki petrol yataklarının Amerikalı şirketleri tarafından işletilebileceğini ileri sürmüştü.

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