ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.