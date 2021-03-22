ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus...
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus...

22.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:52
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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