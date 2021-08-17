ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine...
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: 'Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine... - Haberler
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