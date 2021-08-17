ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine...
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük