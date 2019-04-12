ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Vatandaşlarına Türkiye Dahil 35 Ülke İçin Yeni Seyahat Uyarısı:...
BBC

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Vatandaşlarına Türkiye Dahil 35 Ülke İçin Yeni Seyahat Uyarısı:...

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu 35 ülkeden birisi olarak sıraladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında 'Terör tehlikesi' için 'T' ve doğal afet uyarısı için 'N', toplumsal olaylar için ise 'U' harflerini kullanıyor. Böylece, 'Kaçırılma riski' anlamına gelen 'K' uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.

Listede hangi ülkeler var? ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye dahil toplam 35 ülke dahil edildi.

Bu ülkelerin önemli bölümü Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor.

ABD'nin vatandaşlarına 'Kaçırılabilirsiniz' uyarısını yaptığı ülkeler

Afganistan

Irak

Rusya

Cezayir

Kenya

Somali

Angola

Lübnan

Güney Sudan

Bangladeş

Libya

Sudan

Burkina Faso

Malezya

Suriye

Camerun

Mali

Trinidad Tobago

Orta Afrika Cum.

Meksika

Türkiye

Kolombiya

Nijer

Uganda

Kongo Demokratik Cum.

Nijerya

Ukrayna (Rus kontrolündeki bölgeler)

Etiyopya

Pakistan

Venezuela

Haiti

Papua Yeni Gine

Yemen

İran

Filipinler

BBC
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