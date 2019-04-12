ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Vatandaşlarına Türkiye Dahil 35 Ülke İçin Yeni Seyahat Uyarısı:...
ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu 35 ülkeden birisi olarak sıraladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.
Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında 'Terör tehlikesi' için 'T' ve doğal afet uyarısı için 'N', toplumsal olaylar için ise 'U' harflerini kullanıyor. Böylece, 'Kaçırılma riski' anlamına gelen 'K' uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.
Listede hangi ülkeler var? ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye dahil toplam 35 ülke dahil edildi.
Bu ülkelerin önemli bölümü Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor.
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ABD'nin vatandaşlarına 'Kaçırılabilirsiniz' uyarısını yaptığı ülkeler
Afganistan
Irak
Rusya
Cezayir
Kenya
Somali
Angola
Lübnan
Güney Sudan
Bangladeş
Libya
Sudan
Burkina Faso
Malezya
Suriye
Camerun
Mali
Trinidad Tobago
Orta Afrika Cum.
Meksika
Türkiye
Kolombiya
Nijer
Uganda
Kongo Demokratik Cum.
Nijerya
Ukrayna (Rus kontrolündeki bölgeler)
Etiyopya
Pakistan
Venezuela
Haiti
Papua Yeni Gine
Yemen
İran
Filipinler