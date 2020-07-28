ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

1000 gündür hapiste olan Osman Kavala hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek açıklama geldi. Kavala'nın serbest bırakılmasının istendiği yazılı açıklamada, davanın adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı
28.07.2020 08:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:40

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yaklaşık 2 yıl 8 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala'ya ilişkin dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Açıklamada "Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz." denildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN OSMAN KAVALA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yaklaşık 2 yıl 8 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kavala'nın serbest bırakılmasının istendiği yazılı açıklamada, davanın adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilmesinin ardından Silivri Cezaevi'ndeki tahliyesinin ardından gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin önemli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

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