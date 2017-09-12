ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili "Gözlemci" Olarak Astana'ya Gidecek

ABD'nin Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David M. Satterfield'in, ülkesini temsilen Astana'daki Suriye görüşmelerini takip edeceği duyuruldu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müsteşar Vekili Satterfield'in Suriye görüşmelerini izlemek üzere 14-15 Eylül'de Astana'da olacağı bildirildi.



Açıklamada, "Müsteşar Vekili Satterfield, (Suriye'de) kalıcı bir şekilde şiddet olaylarının sona ermesi ve önüne geçilemeyen insani yardım sorununu çözüme kavuşturmak için ABD'nin desteğini sunacak." ifadesine yer verildi.



Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Astana görüşmelerinde garantör ülke olması nedeniyle "kaygı" duyulduğunu belirttiği açıklamada, İran'ın Suriye'deki aktivitelerinin ve Beşşar Esed rejimine olan desteğinin ülkedeki çatışmaların sürmesine sebep olduğunu kaydetti.