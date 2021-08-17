ABD Dışişleri Bakanlığı: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçilik personelinin tahliyesinin tamamladığını, kalan diplomatik personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliyesine yardım edeceğini söyledi.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçilik personelinin tahliyesinin tamamladığını, kalan diplomatik personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliyesine yardım edeceğini söyledi.

Price, günlük basın brifinginde, Kabil'den tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesini tamamladıklarını bildiren Price, kalan diğer personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliye işlemlerine yardım edeceğini ifade etti. Price, Türkiye'de görev yapan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi John Bass'in ise tahliyelerin koordinasyonu için Kabil'e gideceği bilgisini paylaştı.

"Taliban'ın eylemlerine bakacağız"

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit'in bugünkü basın toplantısında verdiği güvenceler sorulan Price, "Sözler önemli ama biz eylemlere bakacağız." dedi.

Price, ABD ve uluslararası toplumun Taliban'ı yakından izleyeceğini vurguladı. Sahadaki koşullar hızla geliştiği için "Ağırlık merkezi, Doha'dan Afganistan'a kayıyor." değerlendirmesinde bulunan Price, "Diyaloğun odağını da ona göre değiştirdik, bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Price, ABD'nin 31 Ağustos'ta tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından Kabil'de kalıp kalmayacağı sorusuna "güvenli olursa ve daha uzun süre kalmaları gerekirse bunu değerlendirebilecekleri" yanıtını verdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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