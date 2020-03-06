ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici
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ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.

06.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:29
ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici

(ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.


ABD , İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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