İdlib saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Saldırı haberlerinden endişe duyuyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yer aldı.
28.02.2020 03:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:19
ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."
Kaynak: AA