İdlib saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

28.02.2020 03:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:19

ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA