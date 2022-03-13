ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı

AA - Betül Yürük - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu "korkunç saldırı" ve şiddet olayı kınandı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav ise yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik füze saldırısının "terör saldırısı" olduğunu söylemiş, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini ifade etmişti.

AA / Betül Yürük - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Erbil, Güncel, Haberler

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