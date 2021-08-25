ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ve Blinken'ın telefonda Afganistan'ı görüştüğünü bildirdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ve Blinken'ın telefonda Afganistan'ı görüştüğünü bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ve Blinken'ın telefonda Afganistan'ı görüştüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
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