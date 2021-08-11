ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız

ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu bildirdi.

Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
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