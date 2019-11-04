04.11.2019 21:56

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemesinin c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'nin, 1984 yılından beri kesintisiz şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır.

Son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAS¸ yanında bir digˆer tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n daha PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, topraklarında 4 milyon sıgˆınmacıyı barındıran Tu¨rkiye'nin, aynı zamanda sınırlarını hedef alan DEAS¸ ve PKK-YPG tero¨r o¨rgu¨tleriyle de mu¨cadele ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin u¨zerinde DEAS¸'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAS¸'ın harekat alanını da bu¨yu¨k o¨lc¸u¨de sınırlandırdık.

I·dlib'de Rusya ile birlikte olus¸turdugˆumuz Gerilimi Azaltma Bo¨lgesi sayesinde, hem 3 milyon kis¸iyi ilgilendiren bu¨yu¨k bir insani trajediyi o¨nledik hem de tero¨r o¨rgu¨tlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık.

Barıs¸ Pınarı Harekatı'mızı da hem PKK-YPG tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n bo¨lgedeki varlıgˆını ortadan kaldırmaya ve u¨lkemizdeki Suriyeli sıgˆınmacıların geri do¨nu¨s¸u¨nu¨ sagˆlamaya hem de DEAS¸'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yo¨nelik olarak bas¸lattık. Aynı s¸ekilde, u¨lkemiz tarihinin go¨rdu¨gˆu¨ en alc¸ak darbe tes¸ebbu¨slerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETO¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨yle de kapsamlı bir mu¨cadele yu¨ru¨tu¨yoruz."

"ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

Tu¨rkiye'nin attıgˆı her adımın tero¨r o¨rgu¨tleriyle mu¨cadeleye ve tero¨ristleri etkisiz hale getirmeye yo¨nelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"U¨stelik Tu¨rkiye bu mu¨cadeleyi, kendi sınır gu¨venligˆi yanında NATO ittifakı bas¸ta olmak u¨zere, tu¨m dostlarının huzuru ve gelecegˆi ic¸in yu¨ru¨tmektedir.

Buna ragˆmen, Amerika Birles¸ik Devletleri Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı tarafından yayımlanan '2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yer verilmesine ragˆmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı s¸ekilde 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemektedir.



Bu tavır, son do¨nemde o¨rneklerine c¸ok sık rastlamaktan dolayı u¨zu¨ntu¨lu¨ oldugˆumuz, tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biridir. Tero¨rle mu¨cadele gerekc¸esiyle du¨nyanın do¨rt bir yanında faaliyet yu¨ru¨ten Amerika Birles¸ik Devletleri'nin, bu raporun ardından tero¨rizm konusunda kimseye so¨yleyecek so¨zu¨ kalmamıs¸tır. Tero¨r o¨rgu¨tleriyle aynı yatagˆa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacagˆını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tu¨rkiye, PKK ve DEAS¸'la oldugˆu gibi, PYD ve FETO¨ bas¸ta olmak u¨zere, digˆer tu¨m tero¨r o¨rgu¨tleriyle de kararlılıkla mu¨cadele etmeyi su¨rdu¨recektir."

Kaynak: AA