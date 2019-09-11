Abd dışişleri bakanlığı, 11 eylül için video yayınladı

11.09.2019 22:01

ABD Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül 2001'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarında görev almış Dışişleri Bakanlığı personellerini hatırlatan bir video yayınladı.





"Asla Unutma" etiketiyle paylaşılan videoda Dışişleri Bakanlığı, "11 Eylül'de yaptığımız gibi, sıkıntı karşısında ürettiğimiz çözümlerimizi hatırlıyoruz. O karanlık gün, kahraman bir nesil doğurdu. Amerikan karakterini daha da güçlendirdi. Bize, özgürlüklerimiz için her zaman mücadele etme ihtiyacımızı hatırlattı" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA