ABD Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile İşbirliği İçinde Çalışma Niyetindeyiz"

Dün Türk Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Singapur'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin NATO'da müttefiki olan Türküye işbirliği içinde çalışma niyeti olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Türkiye'de tutuklu Amerikalıların meselesinin çözüleceğini ümit ettiğini söyledi.

Pompeo, Türk Dışişleri Bakanı ile yapıcı görüşmeler yaptığını söyledi.

Washington, Türkiye'de 2016'de darbe teşebbüsünde bulunan Feto ve PKK terör örgütüyle işbirliği yaptığı suçlamasıyla davası görülen rahip Endrew Branson ve ABD elçiliğinde çalışan üç Türk vatandaşının serbest bırakılması için yaptırım uygulanacağını söylemiş ve İçişleri Bakanı Süleylan Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit gül hakkında yaptırım kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin yapıcı olduğunu, meselelerin bir görüşmede çözülmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek, gelecek zaman içinde yakın diyalog ve işbirliği içinde çalışma kararı aldıklarını söylemişti. - SİNGAPUR