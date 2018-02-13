ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin Güvenlik Kaygılarının Farkındayız

Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirtip Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi.

IŞİD'e karşı mücadele toplantısında açıklama yapanTillerson, IŞİD'e karşı büyük çaplı operasyonların sona ermiş olması ABD ile müttefiklerinin örgüte karşı kalıcı başarıya ulaşmış oldukları anlamına gelmediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ayrıca, "Suriye'de özgürleştirilen bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek bütçe sağlanması kararlaştırıldı" dedi.

Diğer yandan 20 Ocak'ta Afrin bölgesinde başkatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu" dendi.

TSK, yaşamlarını yitiren askerlerin sayısının 13 olduğunu duyurdu.