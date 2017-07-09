ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Poroşenko ile Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Almanya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hamburg'dan ayrıldı. Tillerson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere resmi ziyaret düzenlediği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Daha sonra hükümet yetkilileri ile bir araya gelmesi beklenen Tillerson, Kiev temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a hareket edecek. - KİEV