ABD Dışişleri Bakanı, Sudan Ordusu Komutanı Burhan ve eski Başbakan Hamduk'la görüştü - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı, Sudan Ordusu Komutanı Burhan ve eski Başbakan Hamduk'la görüştü

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanı, Sudan Ordusu Komutanı Burhan ve eski Başbakan Hamduk'la görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ve ülkedeki askeri müdahale sonrası başbakanlıktan azledilen Abdullah Hamduk ile telefonla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ve ülkedeki askeri müdahale sonrası başbakanlıktan azledilen Abdullah Hamduk ile telefonla görüştü. Blinken, Sudan'da sivil hükümetin yeniden görevine dönmesi çağırısında bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Orgeneral Burhan ile görüşmeye ilişkin "Bakan, demokrasi arzularını defalarca dile getiren ve sivil liderliğindeki hükümetin derhal restorasyonu için çağrıda bulunan Sudan halkını takdir ettiğini paylaştı." ifadesini kullandı.

Blinken'ın Sudan ordusunun siyasi, diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğini kapsayan bir ABD-Sudan ortaklığının yeniden başlaması için gerekli adımları atmasını beklediğini aktaran Price, "Bakan, Orgeneral Burhan'ı 25 Ekim'den bu yana gözaltına alınan tüm siyasileri derhal serbest bırakmaya; Başbakan Hamduk'u görevine dönmesi ve Sudan'da sivil liderliğindeki yönetimi yeniden tesis edilmesi için diyaloga çağırdı." açıklamasında bulundu.

Bakan Blinken'ın ayrıca Hamduk ile görüştüğünü bildiren Price, "Bakan, ABD'nin demokrasi arayan Sudan halkına verdiği güçlü desteğin altını çizdi ve sivillerin öncülük ettiği demokrasiye geçişin bir an önce restorasyonu için çağrıda bulundu." ifadesine yer verdi.

Price, Blinken'ın Sudan'ın demokratik geçişe dönüşünün, iki ülke arasında siyasi, diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğini kapsayan güçlü bir ortaklığın yeniden tesis edilmesini sağlayacağına vurgu yaptığını kaydetti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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