ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Önümüzdeki Hafta Türkiye'ye Geliyor
Türkiye gelecek hafta ABD'den kritik bir ismi ağırlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor.
Türkiye Afrin operasyonunu değerlendirirken, önümüzdeki hafta ABD'den kritik bir ismi ağırlayacak.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği açıklandı.
15 TEMMUZ HAFTASINA DENK GELİYOR!
Ziyaret'in tam da 15 Temmuz anma haftasına denk gelmesi dikkat çekti.
Tillerson, son olarak geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'ye gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...