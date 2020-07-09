ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve 2. Abdullah arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkilinin, görüşmede ABD ve Ürdün arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Pompeo'nun ayrıca yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ürdün tarafından ABD'ye gönderilen tıbbi sağlık ekipmanları için Kral Abdullah'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Bununla beraber görüşmede bölgesel gelişmelerin ve Suriye'deki son durumun da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA