ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
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BBC

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
13.09.2020 00:42 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:50

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" dedi.

Pompeo "Bölge ülkeleri güvenlik, enerji ve karasularıyla ilgili sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalı" diye devam etti ve bölgede artan askeri gerginliğin "sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşmanların işine yarayacağını" belirtti.

Kıbrıs'a kısa bir ziyarette bulunan Pompeo, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbon da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var" dedi.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ise Pompeo'nun adayı ziyaretinde kendisiyle görüşme planı yapmamasını eleştirdi.

Güvenlik eğitim merkezi kuruluyor

Pompeo ayrıca bölgedeki güvenlik iş birliğini güçlendirme çabaları kapsamında Kıbrıs'ta yeni bir eğitim merkezi kurulacağını da duyurdu.

Merkezin ABD tarafından finanse edileceğini aktaran Pompeo, merkezin bölgedeki sınır güvenliği ve "silahsızlanma" konularında danışmanlık vereceğini aktardı.

Pompeo "Kıbrıs Kara, Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi -CYCLOPS- adıyla kurulacak. Güvenlik iş birliği, bölgede değerlerimizi paylaşmayan ülkelerin yeni zemin arayışında olduğu bir dönemde daha çok önem arz ediyor. Bu maksatla ABD'nin, Rusya'nın buradaki limanlardaki para aklama eylemlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdim. Kıbrıs limanlarında duran Rus gemilerinin hepsinin Suriye'de insani görevler yapmadığını biliyoruz ve Kıbrıs'la bu endişelerimizi paylaştık" dedi.

ABD ay başında da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldıracağını ve güvenlik iş birliğinin artırılacağını duyurmuştu.

BBC
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