ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

17.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:40

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelerek uçakla Gürcistan'a geçti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelerek uçakla Gürcistan'a geçti.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeyi ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki adreslere uğradıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na geldi. Gürcistan'a gidecek olan Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing 757 tipi özel uçağa binmeden önce kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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