ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Said'in bugün telefonda görüştüğünü belirtti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılan konuların ele alındığı, Pompeo ve Said'in ikili ilişkilerin geliştirilmesi yöntemlerini de değerlendirdiği ifade edildi. Kaynak: AA