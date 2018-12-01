ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın, Putin'le Görüşmek İçin Bir Şartı Var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda esir aldığı Ukrayna askerlerini geri verdiği takdirde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi.

RUSYA, UKRAYNA ASKERLERİNİ SERBEST BIRAKIRSA LİDERLER GÖRÜŞEBİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir şartla görüşebileceğini söyledi. Pompeo, Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki olay sırasında gözaltına alınan Ukrayna askerleriniserbest bırakıp gemilerini geri iade ettikten sonra görüşmenin mümkün olacağını dile getirdi. Pompeo, "Biz denizcilerin Ukrayna'ya dönmesini istiyoruz, gemilerin geri dönmesini istiyoruz. Başkanların toplantısının iptal edilmesinden pişmanlık duyuyoruz, fakat bunun suçu Rusların Kerç Boğazı'ndaki davranışlarıdır" ifadelerini kullandı.

Pompeo, iki liderin toplantısının iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu da belirtti.