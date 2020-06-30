ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban'ın müzakere temsilcisiyle görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında Taliban'ın müzakere temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında Taliban'ın müzakere temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Taliban yetkilisi Molla Baradar arasında gerçekleşen video konferans görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Görüşmede ABD ve Taliban arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasının ele alındığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo, ayrıca Taliban'ın Amerikalılara saldırmama sözü konusundaki beklentilere de vurgu yaptı." ifadelesini kullandı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

Anlaşmada, ayrıca Taliban'ın, Afganistan'da saldırılarına son vererek ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını öngörüyor.

Kaynak: AA