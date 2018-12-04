ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya'nın Anlaşmaya Dönmek İçin 60 Günü Var"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) geri dönmemesi durumunda ABD'nin 60 gün içerisinde yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesine ilişkin açıklama yaptı. Rusya'nın anlaşmaya yönelik ihlallerini ABD'nin ulusal güvenliğini zayıflattığını belirten Pompeo, "Rusya'nın çirkin eylemlerinin listesi uzun, Gürcistan, Ukrayna, Suriye, seçimlere müdahale, Skripal ve şimdi de Kerç Boğazı, bunlar sadece birkaçı" şeklinde konuştu.

Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında mevkidaşlarıyla Rusya'nın ihlalleri konusunda fikir birliği sağladıklarını ifade ederek, Rusya'nın eylemlerinin yasadışı ve kabul edilemez olduğu konusunda fikir birliği olduğunun altını çizdi. Pompeo, Rusya'ya eylemlerinin kabul edilemez olduğunu gösteren toplu bir eylem planı hazırlandığını ifade etti.

ABD'nin Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair bulgular tespit ettiğini söyleyen Pompeo, "Rusya anlaşmaya geri dönmezse, ABD 60 gün içerisinde INF anlaşmasında doğan yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacak. Rusya'nın anlaşmaya dönmek için 60 günü var" dedi.

Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Rusya'yı ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) tam ve kanıtlanabilir şekilde yeniden uymaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. - BRÜKSEL