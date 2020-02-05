ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı

Çin, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurların güvenliğinin sağlanması çağrı yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki verdi.

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:39
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı

Uluslararası topluma 'Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurlara sahip çıkın' çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı 'nun açıklamasına, Çin'in Özbekistan Büyükelçiliği'nden tepki geldi.


Pompeo'nun açıklamasını 'iftira' olarak nitelendiren elçilik resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın, bir yalan gerçek olmaz. Çin'e iftira atmak ve Çin'in Orta Asya devletleri ile arasındaki dostane ilişkilere anlaşmazlık tohumu ekme girişiminde bulunmak yenilmeye mahkumdur" ifadeleri kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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