ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun koronavirüs ile mücadelede telefon diplomasisi trafiği sürüyor ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ikili iş birliği kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ikili iş birliği kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşmesinde Pompeo'nun Kovid-19 salgınına dair iş birliğine vurgu yaptığını, ayrıca ABD'nin NATO'ya olan bağlılığına ve İran'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymamasından sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çektiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüşmesinde ise Pompeo'nun, Kovid-19 salgınına dair iş birliğini ele aldığı, ayrıca Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımı ve Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlama kararı nedeniyle Pendarovski'yi tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, ABD'nin Batı Balkanlar'da daha fazla istikrar ve refah sağlayacağına inandığı bu adımları atmadaki liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Pendarovski ve Kuzey Makedonya hükümetini takdir etti." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun, Sultan bin Tarık'a da Umman'ın ABD ile olan güçlü ortaklığı için teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo ve Sultan bin Tarık, bölgedeki refah, güvenlik, ticaret ve istikrarı ilerletmek için sürdürülen iş birliğinin önemini tartıştı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA