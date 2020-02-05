ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

05.02.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:04
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama
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